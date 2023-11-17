Участник СВО выжил после атаки беспилотника и удара в шесть тысяч вольт

Posted 17 ноября 2023, 17:00
Published 17 ноября 2023, 17:00
Modified 17 ноября 2023, 17:02
Updated 17 ноября 2023, 17:02
Мужчина получил мощный удар током на производстве в начале сентября и перенес уже семь операций. В ожоговое отделение он прибыл с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на теле различной степени. Сообщается, что их общая площадь составила более 15 процентов кожного покрова.
Некоторые раны обуглились и покрылись копотью, а врачам пришлось ампутировать пациенту часть руки. Также было проведено несколько операций по пересадке кожи.
На данный момент мужчина проходит реабилитацию и, по его словам, однажды он уже спасся чудом, когда находился в зоне СВО. Его боевую машину атаковал дрон, сбросивший гранату в тот момент, когда он вылез из люка.
«Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет», — поведал боец.