Резкие похолодания начались в Санкт-Петербурге с 17 ноября

Posted 17 ноября 2023, 05:22
Published 17 ноября 2023, 05:22
Modified 17 ноября 2023, 05:26
Updated 17 ноября 2023, 05:26
В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим количеством осадков. Однако температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.
В северной столице столбик термометра опустится до -2…-4°, а по области температура составит от -1 до -6°. Ветер будет дуть с юга со скоростью до шести метров в секунду.
В субботу ожидается отсутствие осадков и температура в пределах -2…-4°.
Согласно прогнозам, в воскресенье выпадут снег с дождем, а температура упадет до минус одного градуса. Осадки прекратятся в понедельник, а температура станет еще ниже.