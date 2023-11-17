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Posted 17 ноября 2023, 05:22

Published 17 ноября 2023, 05:22

Modified 17 ноября 2023, 05:26

Updated 17 ноября 2023, 05:26

Резкие похолодания начались в Санкт-Петербурге с 17 ноября

Резкие похолодания начались в Санкт-Петербурге с 17 ноября

17 ноября 2023, 05:22
Фото: Midjourney.
Скандинавский антициклон принес в Петербург холодный воздух, сообщает синоптик Михаил Леус.

В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим количеством осадков. Однако температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

В северной столице столбик термометра опустится до -2…-4°, а по области температура составит от -1 до -6°. Ветер будет дуть с юга со скоростью до шести метров в секунду.

В субботу ожидается отсутствие осадков и температура в пределах -2…-4°.

Согласно прогнозам, в воскресенье выпадут снег с дождем, а температура упадет до минус одного градуса. Осадки прекратятся в понедельник, а температура станет еще ниже.

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