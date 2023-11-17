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Posted 17 ноября 2023, 17:10

Published 17 ноября 2023, 17:10

Modified 17 ноября 2023, 17:12

Updated 17 ноября 2023, 17:12

Попова: Вирус COVID-19 продолжает разрушать организм и после болезни

Попова: Вирус COVID-19 продолжает разрушать организм и после болезни

17 ноября 2023, 17:10
Фото: 1MI.
Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.
«Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — сказала Попова.

По ее словам, коронавирус негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди переболели им легко.

Она уточнила, что вирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки.

«Я уже говорила, что многие вирусы воздействуют на эндотелий сосудов, но он (коронавирус) — очень явно», — заметила Попова.
Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом за последний месяц
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