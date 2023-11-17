Попова: Вирус COVID-19 продолжает разрушать организм и после болезни

Posted 17 ноября 2023, 17:10
Published 17 ноября 2023, 17:10
Modified 17 ноября 2023, 17:12
Updated 17 ноября 2023, 17:12
«Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить», — сказала Попова.
По ее словам, коронавирус негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди переболели им легко.
Она уточнила, что вирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки.
«Я уже говорила, что многие вирусы воздействуют на эндотелий сосудов, но он (коронавирус) — очень явно», — заметила Попова.