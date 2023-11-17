Никита Михалков оценил творчество SHAMAN во время форума в Петербурге

«Он отметил, что концерты артиста являются одними из самых дорогих корпоративных мероприятий, стоимость которых варьируется от €50 тысяч до €100 тысяч. При этом в рейтинге заработков среди российских знаменитостей он не занимает первое место», — уточнило издание.