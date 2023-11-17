Никита Михалков оценил творчество SHAMAN во время форума в Петербурге

Posted 17 ноября 2023, 10:20
Published 17 ноября 2023, 10:20
Modified 17 ноября 2023, 10:25
Updated 17 ноября 2023, 10:25
Заявление было сделано в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума, где Михалков также подчеркнул, что он не имеет ничего против искусства данного артиста.
Ранее стало известно, что по результатам опроса в 2023 году SHAMAN приобрел статус самого популярного исполнителя в России. Его хиты получили поддержку 33% опрошенных. Несмотря на это, лучшей исполнительницей была признана Полина Гагарина.
Издание пишет, что концертный директор SHAMAN предоставил информацию о гонорарах артиста, отметив, что за один концерт ему выплачивается до 3 млн рублей.
«Он отметил, что концерты артиста являются одними из самых дорогих корпоративных мероприятий, стоимость которых варьируется от €50 тысяч до €100 тысяч. При этом в рейтинге заработков среди российских знаменитостей он не занимает первое место», — уточнило издание.