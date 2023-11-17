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Posted 17 ноября 2023, 10:20

Published 17 ноября 2023, 10:20

Modified 17 ноября 2023, 10:25

Updated 17 ноября 2023, 10:25

Никита Михалков оценил творчество SHAMAN во время форума в Петербурге

Никита Михалков оценил творчество SHAMAN во время форума в Петербурге

17 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI.
Режиссер Никита Михалков высоко оценил творчество российского исполнителя SHAMAN, называя его прекрасным певцом, сообщает News.ру.

Заявление было сделано в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума, где Михалков также подчеркнул, что он не имеет ничего против искусства данного артиста.

Ранее стало известно, что по результатам опроса в 2023 году SHAMAN приобрел статус самого популярного исполнителя в России. Его хиты получили поддержку 33% опрошенных. Несмотря на это, лучшей исполнительницей была признана Полина Гагарина.

Издание пишет, что концертный директор SHAMAN предоставил информацию о гонорарах артиста, отметив, что за один концерт ему выплачивается до 3 млн рублей.

«Он отметил, что концерты артиста являются одними из самых дорогих корпоративных мероприятий, стоимость которых варьируется от €50 тысяч до €100 тысяч. При этом в рейтинге заработков среди российских знаменитостей он не занимает первое место», — уточнило издание.

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#Илья Протвинов#Общество#Концерт#Shaman#Песни
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