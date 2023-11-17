Назван напиток, снижающий риск заражения ковидом

Posted 17 ноября 2023, 18:28
Published 17 ноября 2023, 18:28
Modified 17 ноября 2023, 18:30
Updated 17 ноября 2023, 18:30
Как показало исследование, кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Выяснилось, что употребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для того, чтобы вирус проник в клетки, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Оказалось, что кофе препятствует этому механизму.
Ученые предполагают, что защитные свойства кофе связаны с наличием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и кофеина. Первые снижают интенсивность воспалительных процессов в организме, а кофеин способен стимулировать работу иммунной системы.