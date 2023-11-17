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Posted 17 ноября 2023, 18:28

Published 17 ноября 2023, 18:28

Modified 17 ноября 2023, 18:30

Updated 17 ноября 2023, 18:30

Назван напиток, снижающий риск заражения ковидом

Назван напиток, снижающий риск заражения ковидом

17 ноября 2023, 18:28
Фото: Midjourney.
Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне выявили, что употребление кофе может снизить вероятность заражения коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC (BioMed Central).

Как показало исследование, кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Выяснилось, что употребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для того, чтобы вирус проник в клетки, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Оказалось, что кофе препятствует этому механизму.

Ученые предполагают, что защитные свойства кофе связаны с наличием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и кофеина. Первые снижают интенсивность воспалительных процессов в организме, а кофеин способен стимулировать работу иммунной системы.

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