Назван напиток, снижающий риск заражения ковидом

Как показало исследование, кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Выяснилось, что употребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для того, чтобы вирус проник в клетки, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Оказалось, что кофе препятствует этому механизму.