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Posted 17 ноября 2023, 17:54

Published 17 ноября 2023, 17:54

Modified 17 ноября 2023, 18:07

Updated 17 ноября 2023, 18:07

Дерзкое ограбление со стрельбой в центре Москвы: Похищено 300 миллионов

Дерзкое ограбление со стрельбой в центре Москвы: Похищено 300 миллионов

17 ноября 2023, 17:54
Фото: 1MI.
Неизвестные у банка на Пресненском валу подъехали на автомобиле к курьерам, которые несли порядка 300 млн рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступников было несколько, сейчас их ищут. Сначала они угрожали пистолетом двум гражданам, затем пару раз выстрелили в их сторону. После чего похитили сумку с деньгами и скрылись на Mersedes.

Сообщается, что в результате стрельбы пострадал один мужчина.

Ранее городской суд Петербурга вынес приговор Алексею Трубникову, проходившему по делу банды грабителей банков. Всего за несколько месяцев группировка совершила серию вооружённых налётов. При этом задержание лидера банды не остановило бандитов.

Согласно материалам дела, Трубников участвовал в нападениях на ювелирный магазин «585» на улице Бабушкина (ущерб составил 14,7 млн рублей), отделение банка ВТБ на Московском проспекте (7,7 млн), филиал «Гранд Инвест Банка» на Малоохтинском проспекте (1 млн), отделение банка «Российский капитал» на проспекте Стачек (3 млн) и на троих человек в квартире на улице Красного Курсанта (12 тыс.).

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