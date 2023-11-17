Дело завели на пенсионера в Петербурге за угрозы взорвать несуществующий дом

Posted 17 ноября 2023, 07:30
Published 17 ноября 2023, 07:30
Modified 17 ноября 2023, 07:30
Updated 17 ноября 2023, 07:30
Дело завели по статье о заведомо ложном сообщении о теракте в связи с телефонным предупреждением. Вечером мужчина позвонил в полицию через службу 112 и сообщил о том, что дома №55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков заминированы.
Участковый пришел домой к подозреваемому, где обнаружил пьяного 69-летнего мужчину. Была проведена проверка указанных зданий, и выяснилось, что дом №55 на улице Красных Текстильщиков не существует.
После этого возбудили уголовное дело. Полицейские провели беседу с пенсионером в отделе и отпустили его под обязательство о явке. Добавим, что мотивы фигуранта не раскрываются.