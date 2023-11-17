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Posted 17 ноября 2023, 07:30

Published 17 ноября 2023, 07:30

Modified 17 ноября 2023, 07:30

Updated 17 ноября 2023, 07:30

Дело завели на пенсионера в Петербурге за угрозы взорвать несуществующий дом

Дело завели на пенсионера в Петербурге за угрозы взорвать несуществующий дом

17 ноября 2023, 07:30
Фото: 1MI.
Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение о бомбе, пишет «Фонтанка».

Дело завели по статье о заведомо ложном сообщении о теракте в связи с телефонным предупреждением. Вечером мужчина позвонил в полицию через службу 112 и сообщил о том, что дома №55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков заминированы.

Участковый пришел домой к подозреваемому, где обнаружил пьяного 69-летнего мужчину. Была проведена проверка указанных зданий, и выяснилось, что дом №55 на улице Красных Текстильщиков не существует.

После этого возбудили уголовное дело. Полицейские провели беседу с пенсионером в отделе и отпустили его под обязательство о явке. Добавим, что мотивы фигуранта не раскрываются.

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#Илья Протвинов#Россия#Происшествия
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