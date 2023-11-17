Дело завели на пенсионера в Петербурге за угрозы взорвать несуществующий дом

Дело завели по статье о заведомо ложном сообщении о теракте в связи с телефонным предупреждением. Вечером мужчина позвонил в полицию через службу 112 и сообщил о том, что дома №55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков заминированы.