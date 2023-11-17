Актер Безруков напугал всех на культурном форуме в Петербурге, начав чихать

Posted 17 ноября 2023, 14:12
Published 17 ноября 2023, 14:12
Modified 17 ноября 2023, 14:18
Updated 17 ноября 2023, 14:18
Безруков рассказал о том, что он разрабатывает свой уникальный метод актерской игры, который внедряет в практику со студентами.
«Я запрещаю имитировать чувства», — сообщил Безруков, а затем неожиданно начал икать, чихать и протянул руку за бутылкой воды, ошарашив своих соседей за круглым столом.
«Вот, сейчас я продемонстрировал вам имитацию физиологического действия. И если у тебя есть большая палитра этих имитаций, то это первый уровень того, что должен освоить студент. И я обучаю их этой имитации», — пишет издание со ссылкой на слова актера.
После того как Сергей признался, что все было разыграно, на лицах его коллег на мгновение осталось напряжение, после чего все начали улыбаться и выдохнули.