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Posted 17 ноября 2023, 14:12

Published 17 ноября 2023, 14:12

Modified 17 ноября 2023, 14:18

Updated 17 ноября 2023, 14:18

Актер Безруков напугал всех на культурном форуме в Петербурге, начав чихать

Актер Безруков напугал всех на культурном форуме в Петербурге, начав чихать

17 ноября 2023, 14:12
Фото: Midjourney.
Известный актер Сергей Безруков устроил небольшое шоу во время культурного форума в Санкт-Петербурге, сообщает spb.kp.ru.

Безруков рассказал о том, что он разрабатывает свой уникальный метод актерской игры, который внедряет в практику со студентами.

«Я запрещаю имитировать чувства», — сообщил Безруков, а затем неожиданно начал икать, чихать и протянул руку за бутылкой воды, ошарашив своих соседей за круглым столом.

«Вот, сейчас я продемонстрировал вам имитацию физиологического действия. И если у тебя есть большая палитра этих имитаций, то это первый уровень того, что должен освоить студент. И я обучаю их этой имитации», — пишет издание со ссылкой на слова актера.

После того как Сергей признался, что все было разыграно, на лицах его коллег на мгновение осталось напряжение, после чего все начали улыбаться и выдохнули.

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#Илья Протвинов#Общество
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