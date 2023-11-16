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Posted 15 ноября 2023, 22:49

Published 15 ноября 2023, 22:49

Modified 15 ноября 2023, 22:52

Updated 15 ноября 2023, 22:52

Врач перечислила витамины, необходимые организму зимой

Врач перечислила витамины, необходимые организму зимой

15 ноября 2023, 22:49
Фото: 1MI.
В список попали ретинол, витамины D и C, а также группы B, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт София Казарян.

Витамин А укрепляет иммунную систему, восстанавливает кровообращение и предотвращает воспалительные процессы, рассказала врач.

Для укрепления иммунитета также нужен витамин С, с ним организму будет легче противостоять вирусным заболеваниям.

Витамин D отвечает за усвоение фосфора и кальция, а также укрепляет кости и зубы. Его дефицит грозит развитием остеопороза, а также тормозит физическое и умственное развитие.

Чтобы зимой были силы для работы, необходимо позаботиться о насыщении организма витамином В1 или тиамином. В6 поможет бороться с депрессией, а В12 замедлит процессы старения, заключила Казарян.

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