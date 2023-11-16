Врач перечислила витамины, необходимые организму зимой

Posted 15 ноября 2023, 22:49
Published 15 ноября 2023, 22:49
Modified 15 ноября 2023, 22:52
Updated 15 ноября 2023, 22:52
Витамин А укрепляет иммунную систему, восстанавливает кровообращение и предотвращает воспалительные процессы, рассказала врач.
Для укрепления иммунитета также нужен витамин С, с ним организму будет легче противостоять вирусным заболеваниям.
Витамин D отвечает за усвоение фосфора и кальция, а также укрепляет кости и зубы. Его дефицит грозит развитием остеопороза, а также тормозит физическое и умственное развитие.
Чтобы зимой были силы для работы, необходимо позаботиться о насыщении организма витамином В1 или тиамином. В6 поможет бороться с депрессией, а В12 замедлит процессы старения, заключила Казарян.