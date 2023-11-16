Вице-президента «Балтики» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Posted 16 ноября 2023, 16:26
Published 16 ноября 2023, 16:26
Modified 17 ноября 2023, 05:35
Updated 17 ноября 2023, 05:35
Рогачевский просил домашний арест, но суд избрал в качестве меры пресечения заключение стражу до 30 декабря 2023 года, говорится в сообщении.
Ранее тот же суд отправил под стражу до 14 января 2024 года бывшего президента компании Дениса Шерстенникова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.
Шерстенников и Рогачевский были задержаны 14 ноября в качестве подозреваемых по делу о мошенничестве. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании.