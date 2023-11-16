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Posted 16 ноября 2023, 16:26

Published 16 ноября 2023, 16:26

Modified 17 ноября 2023, 05:35

Updated 17 ноября 2023, 05:35

Вице-президента «Балтики» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Вице-президента «Балтики» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

16 ноября 2023, 16:26
Фото: 1MI.
Выборгский районный суд отправил под стражу вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Рогачевский просил домашний арест, но суд избрал в качестве меры пресечения заключение стражу до 30 декабря 2023 года, говорится в сообщении.

Ранее тот же суд отправил под стражу до 14 января 2024 года бывшего президента компании Дениса Шерстенникова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.

Шерстенников и Рогачевский были задержаны 14 ноября в качестве подозреваемых по делу о мошенничестве. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании.

#Происшествия
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