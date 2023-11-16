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Posted 16 ноября 2023, 14:50

Published 16 ноября 2023, 14:50

Modified 16 ноября 2023, 14:58

Updated 16 ноября 2023, 14:58

Продажи билетов на «Щелкунчика» блокируют в Интернете после давки в Москве

Продажи билетов на «Щелкунчика» блокируют в Интернете после давки в Москве

16 ноября 2023, 14:50
Фото: 1MI.
В Интернете началась блокировка объявлений о продаже билетов на спектакль «Щелкунчик» в Москве, сообщили Newia в Avito.

Напомним, что люди стояли в огромной очереди за билетами на новогодний спектакль, после чего началась настоящая давка. СМИ писали, что пострадали два человека.

Кроме того, появились попытки сделать незаконную очередь для тех, кто готов приобрести билеты. В Сети их стоимость достигала 45 тысяч рублей.

Теперь представитель платформы Avito рассказал, что все объявления с билетами на выступление в Большом театре были удалены.

«Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок.Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку более доступной для зрителей», — уточнил собеседник.

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#Илья Протвинов#Общество
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