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Posted 15 ноября 2023, 22:35

Published 15 ноября 2023, 22:35

Modified 15 ноября 2023, 22:37

Updated 15 ноября 2023, 22:37

Названы продукты питания, от которых тупеют

Названы продукты питания, от которых тупеют

15 ноября 2023, 22:35
Фото: 1MI.
Регулярное употребление фастфуда может значительно снижать уровень интеллекта у человека, пишет «Царьград» со ссылкой на результаты исследования.

Чрезмерное увлечение такой едой также может вызвать проблемы с психическим здоровьем.

Исследователи пришли к выводу, что переход от питания с ценными жирами к рациону с высоким содержанием быстрых углеводов может привести к снижению когнитивных способностей человека примерно на 7% за одно поколение.

Фастфуд не содержит необходимых питательных веществ, таких как омега-3, способствующих развитию человеческого мозга. Это особенно относится к определенным видам фастфуда, среди которых пиццы из недорогих ингредиентов, жирные донер-кебабы, сладости и жареные в масле продукты из курятины.

Пристрастие к фастфуду и отказ от продуктов, богатых полезными жирами, не только могут привести к потере когнитивных способностей, но и увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, предупреждают специалисты.

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