Названы продукты питания, от которых тупеют

Posted 15 ноября 2023, 22:35
Published 15 ноября 2023, 22:35
Modified 15 ноября 2023, 22:37
Updated 15 ноября 2023, 22:37
Чрезмерное увлечение такой едой также может вызвать проблемы с психическим здоровьем.
Исследователи пришли к выводу, что переход от питания с ценными жирами к рациону с высоким содержанием быстрых углеводов может привести к снижению когнитивных способностей человека примерно на 7% за одно поколение.
Фастфуд не содержит необходимых питательных веществ, таких как омега-3, способствующих развитию человеческого мозга. Это особенно относится к определенным видам фастфуда, среди которых пиццы из недорогих ингредиентов, жирные донер-кебабы, сладости и жареные в масле продукты из курятины.
Пристрастие к фастфуду и отказ от продуктов, богатых полезными жирами, не только могут привести к потере когнитивных способностей, но и увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, предупреждают специалисты.