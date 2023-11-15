Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака

Отказ от завтрака — прямой путь к язвам и гастриту. Дело в том, что за ночь в желчном пузыре накапливается порядка 250 миллилитров желчи. Если после пробуждения еда долго не поступает, организм ищет другую возможность избавиться от этой субстанции. В результате происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что влияет на кислотность и как следствие приводит к развитию серьезных заболеваний.