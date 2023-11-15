Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака

Posted 14 ноября 2023, 22:46
Published 14 ноября 2023, 22:46
Modified 14 ноября 2023, 22:48
Updated 14 ноября 2023, 22:48
«Прием пищи, в идеале, должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся, чтобы пищеварение работало правильно», — рассказал врач.
Поэтому чем раньше человек приступит к утренней трапезе, тем лучше.
Отказ от завтрака — прямой путь к язвам и гастриту. Дело в том, что за ночь в желчном пузыре накапливается порядка 250 миллилитров желчи. Если после пробуждения еда долго не поступает, организм ищет другую возможность избавиться от этой субстанции. В результате происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что влияет на кислотность и как следствие приводит к развитию серьезных заболеваний.
Напротив, регулярный и сбалансированный прием пищи по утрам способствует правильному обмену веществ, например, стабилизирует уровень сахара в крови.
Для утренней трапезы врач посоветовал выбирать калорийные и питательные продукты, которые будут долго поддерживать чувство насыщения. При этом следует ориентироваться на большое содержание белка и сложные углеводы. А вот от такой еды, как хлопья, мюсли, выпечка, бутерброды, каши быстрого приготовления, йогурт, фрукты и овощи лучше отказаться из-за высокого содержания в них быстрых углеводов.
Идеальный завтрак должен состоять из мяса, яиц, рыбы, творога, сливочного масла, макарон твердых сортов пшеницы, каш долгой варки. Здесь нужные для организма белки, жиры и медленные углеводы, которые будут способствовать нормальному функционированию пищеварительной системы и помогут сохранить чувство сытости надолго.