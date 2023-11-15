Воробьев объявил о выплате в 1 млн рублей добровольцам полка Московской области

Posted 15 ноября 2023, 18:18
Published 15 ноября 2023, 18:18
Modified 25 июля, 21:47
Updated 25 июля, 21:47
Полк считается элитным и предназначен для выполнения боевых задач. Набор в него начался в конце октября, пишет riamo.ru. Подразделение будет насчитывать более 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.
Помимо выплаты, бойцы также могут рассчитывать на различные льготы, такие как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочих мест.
Вместе с генерал-лейтенантом Александром Матовниковым, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России, и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым Воробьев посетил воинскую часть, чтобы проверить процесс формирования нового подразделения.
«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге», — отметил Воробьев.
В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. К проведению занятий привлечены опытные инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, некоторые бойцы проходят подготовку в учебных центрах, например механики и артиллеристы.
После завершения формирования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где будут проведены учения с использованием тяжелой техники и вооружения. После боевого слаживания полк Московской области будет направлен в зону СВО для выполнения боевых задач.
Попасть в полк можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или через Telegram-бот @contractMObot. Консультации доступны по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.