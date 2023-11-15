Воробьев объявил о выплате в 1 млн рублей добровольцам полка Московской области

«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге», — отметил Воробьев.