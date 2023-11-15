newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2023, 10:36

Published 15 ноября 2023, 10:36

Modified 15 ноября 2023, 10:38

Updated 15 ноября 2023, 10:38

В Воронеже посетителям кафе азербайджанской кухни вручили повестки

В Воронеже посетителям кафе азербайджанской кухни вручили повестки

15 ноября 2023, 10:36
Фото: 1MI.
В Воронеже одно из кафе посетили силовики, после чего посетителям вручили повестки, сообщает Lenta.ру.

По информации издания, в городе нескольким десяткам посетителей ресторана, который специализируется на азербайджанской кухне, доставили повестки. Информацию об этом также распространили Telegram-каналы.

«Сотрудники силовых структур пришли в кафе „Форт“, расположенное на Донбасской улице, и начали проверять документы у присутствующих гостей. После проведения проверки около 50 посетителям были вручены повестки», — уточнило издание.

Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было.

#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика