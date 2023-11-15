В Воронеже посетителям кафе азербайджанской кухни вручили повестки

Posted 15 ноября 2023, 10:36
Published 15 ноября 2023, 10:36
Modified 15 ноября 2023, 10:38
Updated 15 ноября 2023, 10:38
По информации издания, в городе нескольким десяткам посетителей ресторана, который специализируется на азербайджанской кухне, доставили повестки. Информацию об этом также распространили Telegram-каналы.
«Сотрудники силовых структур пришли в кафе „Форт“, расположенное на Донбасской улице, и начали проверять документы у присутствующих гостей. После проведения проверки около 50 посетителям были вручены повестки», — уточнило издание.
Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было.