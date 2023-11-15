В Санкт-Петербурге начался суд по делу об убийстве военкора Татарского

Posted 15 ноября 2023, 12:19
Published 15 ноября 2023, 12:19
Modified 15 ноября 2023, 16:25
Updated 15 ноября 2023, 16:25
По версии следствия, Трепова является обвиняемой в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.
События разворачивались вечером 2 апреля 2023 года, в тот же день установили имя подозреваемой, а через несколько часов она была задержана. Сначала преступление рассматривалось как убийство, однако потом Дарье Треповой были предъявлены более серьезные обвинения: ей вменяют совершение теракта и незаконное обращение с оружием.
Материалы дела насчитывают 15 томов, его будет рассматривать коллегия из трех федеральных судей. По информации издания, рассмотрение проходит в среду, 15 ноября.