В Санкт-Петербурге начался суд по делу об убийстве военкора Татарского

По версии следствия, Трепова является обвиняемой в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.



События разворачивались вечером 2 апреля 2023 года, в тот же день установили имя подозреваемой, а через несколько часов она была задержана. Сначала преступление рассматривалось как убийство, однако потом Дарье Треповой были предъявлены более серьезные обвинения: ей вменяют совершение теракта и незаконное обращение с оружием.