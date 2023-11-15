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Posted 15 ноября 2023, 12:19

Published 15 ноября 2023, 12:19

Modified 15 ноября 2023, 16:25

Updated 15 ноября 2023, 16:25

В Санкт-Петербурге начался суд по делу об убийстве военкора Татарского

В Санкт-Петербурге начался суд по делу об убийстве военкора Татарского

15 ноября 2023, 12:19
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге будут судить Дарью Трепову, которую внесли в список террористов и экстремистов, по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, сообщает «Российская газета».

По версии следствия, Трепова является обвиняемой в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.

События разворачивались вечером 2 апреля 2023 года, в тот же день установили имя подозреваемой, а через несколько часов она была задержана. Сначала преступление рассматривалось как убийство, однако потом Дарье Треповой были предъявлены более серьезные обвинения: ей вменяют совершение теракта и незаконное обращение с оружием.

Материалы дела насчитывают 15 томов, его будет рассматривать коллегия из трех федеральных судей. По информации издания, рассмотрение проходит в среду, 15 ноября.

#Илья Протвинов#Происшествия#Санкт-Петербург#Убийство#Задержание#Кафе#Взрыв#Теракт#Военкор
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