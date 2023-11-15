В Петербурге женщина подожгла авто и чуть не сгорела сама под крики «Слава Украине»

Posted 15 ноября 2023, 17:35
Published 15 ноября 2023, 17:35
Modified 15 ноября 2023, 17:40
Updated 15 ноября 2023, 17:40
По предварительным данным, женщина подожгла чужую машину по заданию мошенников. Затем она облила жидкостью для розжига также и себя, но не успела поджечь, так как в последний момент у нее отняли зажигалку.
Во время своих действий она постоянно общалась по телефону с предполагаемым куратором, а когда у нее попытались отобрать трубку, устроила настоящую истерику.
Сейчас пенсионерку допрашивают в полиции. У автомобиля сгорела часть обшивки у лобового стекла.