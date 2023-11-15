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Posted 15 ноября 2023, 17:35

Published 15 ноября 2023, 17:35

Modified 15 ноября 2023, 17:40

Updated 15 ноября 2023, 17:40

В Петербурге женщина подожгла авто и чуть не сгорела сама под крики «Слава Украине»

В Петербурге женщина подожгла авто и чуть не сгорела сама под крики «Слава Украине»

15 ноября 2023, 17:35
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге полиция задержала пенсионерку, которая облила машину жидкостью для розжига, а затем подожгла её, выкрикивая проукраинские лозунги, сообщает Baza.

По предварительным данным, женщина подожгла чужую машину по заданию мошенников. Затем она облила жидкостью для розжига также и себя, но не успела поджечь, так как в последний момент у нее отняли зажигалку.

Во время своих действий она постоянно общалась по телефону с предполагаемым куратором, а когда у нее попытались отобрать трубку, устроила настоящую истерику.

Сейчас пенсионерку допрашивают в полиции. У автомобиля сгорела часть обшивки у лобового стекла.

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