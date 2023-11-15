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Posted 15 ноября 2023, 16:37

Published 15 ноября 2023, 16:37

Modified 15 ноября 2023, 16:39

Updated 15 ноября 2023, 16:39

В «деле Треповой» засветилась эстонская сим-карта

В «деле Треповой» засветилась эстонская сим-карта

15 ноября 2023, 16:37
Фото: Midjourney.
Взрывное устройство, находившееся внутри подаренной военкору Владлену Татарскому статуэтки, было активировано при помощи эстонской сим-карты, сообщила прокурор на заседании суда по делу Дарьи Треповой.

При этом Трепова сама активировала работу взрывного устройства, переведя его в боевое положение.

«2 апреля Трепова прибыла на встречу Фомина (Татарского) с поклонниками в кафе. После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-карты привело его в действие, после чего произошел его взрыв», — заявила прокурор.

Трепова и ее предполагаемый сообщник Дмитрий Касинцев признали свою вину лишь частично. Так, первая отвергла обвинения в терроризме (п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ) и переносе взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). На суде она призналась только в использовании поддельного водительского удостоверения, которое было оформлено на реального человека.

«Я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство», — утверждает Трепова.

То же самое она говорила и в день своего задержания после теракта 2 апреля.

Напомним, сегодня в Петербурге начались слушания по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Обвиняемую в совершении взрыва в кафе Дарью Трепову ранее внесли в список террористов и экстремистов. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.

Следующее заседание по делу суд назначил на 17 ноября.

Стали известны подробности вербовки террористки Треповой
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