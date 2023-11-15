В «деле Треповой» засветилась эстонская сим-карта

Напомним, сегодня в Петербурге начались слушания по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Обвиняемую в совершении взрыва в кафе Дарью Трепову ранее внесли в список террористов и экстремистов. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.