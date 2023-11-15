В «деле Треповой» засветилась эстонская сим-карта

Posted 15 ноября 2023, 16:37
Published 15 ноября 2023, 16:37
Modified 15 ноября 2023, 16:39
Updated 15 ноября 2023, 16:39
При этом Трепова сама активировала работу взрывного устройства, переведя его в боевое положение.
«2 апреля Трепова прибыла на встречу Фомина (Татарского) с поклонниками в кафе. После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-карты привело его в действие, после чего произошел его взрыв», — заявила прокурор.
Трепова и ее предполагаемый сообщник Дмитрий Касинцев признали свою вину лишь частично. Так, первая отвергла обвинения в терроризме (п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ) и переносе взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). На суде она призналась только в использовании поддельного водительского удостоверения, которое было оформлено на реального человека.
«Я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство», — утверждает Трепова.
То же самое она говорила и в день своего задержания после теракта 2 апреля.
Напомним, сегодня в Петербурге начались слушания по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Обвиняемую в совершении взрыва в кафе Дарью Трепову ранее внесли в список террористов и экстремистов. Вместе с ней участвовал ее близкий друг, который позднее помогал ей скрываться от правоохранительных органов.
Следующее заседание по делу суд назначил на 17 ноября.