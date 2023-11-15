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Posted 14 ноября 2023, 21:13

Published 14 ноября 2023, 21:13

Modified 14 ноября 2023, 21:15

Updated 14 ноября 2023, 21:15

Развеян миф о продуктах, провоцирующих рак

Развеян миф о продуктах, провоцирующих рак

14 ноября 2023, 21:13
Фото: 1MI.
Эксперты из Международного агентства по изучению рака (IARC) выявили отсутствие связи между употреблением многих ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития онкологических заболеваний, пишет Daily Mail.

К ультра-обработанной пище относят, в том числе чипсы, сухие завтраки, выпечку, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженную готовую еду со сладкой газировкой.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 260 тысяч европейцев. Они наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет и двух месяцев. В среднем мужчины употребляли 413 граммов ультра-обработанных продуктов в день, а женщины — 326 граммов. В течение этого времени только у 4461 человека развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет (не в совокупности).

У тех, кто употреблял больше ультра-обработанной пищи, риск возникновения этих заболеваний был примерно на 9% выше.

Однако исследователи объяснили, что для здоровья вредна калорийная пища и напитки, соусы, а также ультра-обработанные продукты животного происхождения. А вот связи между употреблением хлеба, злаковых продуктов, сухих завтраков, растительных заменителей мяса, а также десертов и повышенным риском развития всех трех типов заболеваний они не обнаружили.

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#Здоровье#Продукты питания#Мифы#Исследования#Риск развития рака#Ультра-обработанные продукты
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