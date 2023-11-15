Развеян миф о продуктах, провоцирующих рак

Posted 14 ноября 2023, 21:13
Published 14 ноября 2023, 21:13
Modified 14 ноября 2023, 21:15
Updated 14 ноября 2023, 21:15
К ультра-обработанной пище относят, в том числе чипсы, сухие завтраки, выпечку, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженную готовую еду со сладкой газировкой.
Исследователи изучили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 260 тысяч европейцев. Они наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет и двух месяцев. В среднем мужчины употребляли 413 граммов ультра-обработанных продуктов в день, а женщины — 326 граммов. В течение этого времени только у 4461 человека развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет (не в совокупности).
У тех, кто употреблял больше ультра-обработанной пищи, риск возникновения этих заболеваний был примерно на 9% выше.
Однако исследователи объяснили, что для здоровья вредна калорийная пища и напитки, соусы, а также ультра-обработанные продукты животного происхождения. А вот связи между употреблением хлеба, злаковых продуктов, сухих завтраков, растительных заменителей мяса, а также десертов и повышенным риском развития всех трех типов заболеваний они не обнаружили.