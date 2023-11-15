Развеян миф о продуктах, провоцирующих рак

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 260 тысяч европейцев. Они наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет и двух месяцев. В среднем мужчины употребляли 413 граммов ультра-обработанных продуктов в день, а женщины — 326 граммов. В течение этого времени только у 4461 человека развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет (не в совокупности).