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Posted 15 ноября 2023, 20:33

Published 15 ноября 2023, 20:33

Modified 15 ноября 2023, 22:54

Updated 15 ноября 2023, 22:54

Глава Коми предложил выдворять мигрантов-нарушителей из России вместе с семьями

Глава Коми предложил выдворять мигрантов-нарушителей из России вместе с семьями

15 ноября 2023, 20:33
Фото: 1MI.
Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил ужесточить правила пребывания мигрантов в России. Инициативу он озвучил на заседании совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Уйба заявил, что в случае с мигрантами-нарушителями должен действовать принцип нулевой терпимости.

«Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса — это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации», — сказал глава Коми.

До конца 2023 года будут созданы рабочие группы по основным направлениям деятельности совета, которые возглавят видные деятели культуры, образования, здравоохранения, науки, общественные деятели и руководители органов исполнительной власти Коми.

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