Глава Коми предложил выдворять мигрантов-нарушителей из России вместе с семьями

Posted 15 ноября 2023, 20:33
Published 15 ноября 2023, 20:33
Modified 15 ноября 2023, 22:54
Updated 15 ноября 2023, 22:54
Уйба заявил, что в случае с мигрантами-нарушителями должен действовать принцип нулевой терпимости.
«Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса — это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации», — сказал глава Коми.
До конца 2023 года будут созданы рабочие группы по основным направлениям деятельности совета, которые возглавят видные деятели культуры, образования, здравоохранения, науки, общественные деятели и руководители органов исполнительной власти Коми.