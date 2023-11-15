newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2023, 12:12

Published 15 ноября 2023, 12:12

Modified 15 ноября 2023, 12:14

Updated 15 ноября 2023, 12:14

Бречалов: В Удмуртии заключившие контракты мобилизованные получат выплаты

Бречалов: В Удмуртии заключившие контракты мобилизованные получат выплаты

15 ноября 2023, 12:12
Фото: Midjourney.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о введении региональных выплат для всех мобилизованных, заключивших контракты с Минобороны России. Все мобилизованные из Удмуртии получат региональную выплату в размере 50 тыс. рублей.

По словам главы региона, деньги начнут выплачивать с начала декабря, выплаты «будут касаться всех тех, кто уже заключил контракт, ну и тех, кто планирует», сообщает udm-info.ru.

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — сообщил Бречалов в своем видеообращении.

Стоит отметить, что для участников специальной военной операции в Удмуртии предусмотрено оказание материальной помощи в размере 500 тысяч рублей военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, гражданам, принимавшим в добровольном порядке участие в специальной военной операции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе проведения специальной военной операции.

Также участникам СВО предусмотрена компенсация за газификацию участков (домов) до 100 тыс. рублей. А для членов их семей — содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.

Также в регионе помогут семьям в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и предоставят консультации по юридическим вопросам.

Также семья участника СВО может рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика