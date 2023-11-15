Бречалов: В Удмуртии заключившие контракты мобилизованные получат выплаты

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — сообщил Бречалов в своем видеообращении.