Бречалов: В Удмуртии заключившие контракты мобилизованные получат выплаты

Posted 15 ноября 2023, 12:12
Published 15 ноября 2023, 12:12
Modified 15 ноября 2023, 12:14
Updated 15 ноября 2023, 12:14
По словам главы региона, деньги начнут выплачивать с начала декабря, выплаты «будут касаться всех тех, кто уже заключил контракт, ну и тех, кто планирует», сообщает udm-info.ru.
«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — сообщил Бречалов в своем видеообращении.
Стоит отметить, что для участников специальной военной операции в Удмуртии предусмотрено оказание материальной помощи в размере 500 тысяч рублей военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, гражданам, принимавшим в добровольном порядке участие в специальной военной операции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе проведения специальной военной операции.
Также участникам СВО предусмотрена компенсация за газификацию участков (домов) до 100 тыс. рублей. А для членов их семей — содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.
Также в регионе помогут семьям в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и предоставят консультации по юридическим вопросам.
Также семья участника СВО может рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.