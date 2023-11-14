Женщина так боялась стоматологов, что теперь у нее титановая челюсть

45-летняя жительница Набережных Челнов с детства испытывала страх от посещения стоматологов и не ходила к ним. В итоге кость её нижней челюсти почти сгнила, пишет Mash.

Уже в тяжёлом состоянии она всё-таки обратилась к врачам. К этому моменту челюстная кость пациентки вышла наружу, из-за чего случился перекос правой стороны лица. Медики диагностировали хронический остеомиелит, осложнённый отмиранием костной ткани, и провели экстренную операцию. Сгнившую кость заменили на титановую пластину, теперь женщину ожидает длительный период восстановления с последующим протезированием зубов. Сообщается, что настолько сложная патология могла развиться по многим причинам, в том числе на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Стало известно, сколько месяцев уходит на восстановление мозга после пьянки Узнать подробнее Читайте также: В Индии питон атаковал мужчину на заправке и начал его душить