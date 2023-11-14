Женщина так боялась стоматологов, что теперь у нее титановая челюсть

Posted 14 ноября 2023, 18:56
Published 14 ноября 2023, 18:56
Modified 14 ноября 2023, 18:58
Updated 14 ноября 2023, 18:58
Уже в тяжёлом состоянии она всё-таки обратилась к врачам. К этому моменту челюстная кость пациентки вышла наружу, из-за чего случился перекос правой стороны лица.
Медики диагностировали хронический остеомиелит, осложнённый отмиранием костной ткани, и провели экстренную операцию. Сгнившую кость заменили на титановую пластину, теперь женщину ожидает длительный период восстановления с последующим протезированием зубов.
Сообщается, что настолько сложная патология могла развиться по многим причинам, в том числе на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.