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Posted 14 ноября 2023, 18:56

Published 14 ноября 2023, 18:56

Modified 14 ноября 2023, 18:58

Updated 14 ноября 2023, 18:58

Женщина так боялась стоматологов, что теперь у нее титановая челюсть

Женщина так боялась стоматологов, что теперь у нее титановая челюсть

14 ноября 2023, 18:56
Фото: 1MI.
45-летняя жительница Набережных Челнов с детства испытывала страх от посещения стоматологов и не ходила к ним. В итоге кость её нижней челюсти почти сгнила, пишет Mash.

Уже в тяжёлом состоянии она всё-таки обратилась к врачам. К этому моменту челюстная кость пациентки вышла наружу, из-за чего случился перекос правой стороны лица.

Медики диагностировали хронический остеомиелит, осложнённый отмиранием костной ткани, и провели экстренную операцию. Сгнившую кость заменили на титановую пластину, теперь женщину ожидает длительный период восстановления с последующим протезированием зубов.

Сообщается, что настолько сложная патология могла развиться по многим причинам, в том числе на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.

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