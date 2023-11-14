В московском фитнес-клубе девочку проткнули шпагой

Posted 14 ноября 2023, 17:03
Published 14 ноября 2023, 17:03
Modified 14 ноября 2023, 17:07
Updated 14 ноября 2023, 17:07
Инцидент случился во время тренировки, однако несмотря на кровопотерю, состояние пострадавшей оценивается как стабильное.
Сейчас полицейские выясняют, почему девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы без предохранительного наконечника.
Ранее в Санкт-Петербурге суд взыскал в пользу клиента премиального фитнес-клуба 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную при упражнении с тренером. С учетом иных убытков и штрафа клуб был наказан на общую сумму порядка 330 тыс. рублей.