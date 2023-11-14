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Posted 14 ноября 2023, 17:03

Published 14 ноября 2023, 17:03

Modified 14 ноября 2023, 17:07

Updated 14 ноября 2023, 17:07

В московском фитнес-клубе девочку проткнули шпагой

В московском фитнес-клубе девочку проткнули шпагой

14 ноября 2023, 17:03
Фото: 1MI.
15-летнюю Елизавету К. экстренно госпитализировали с Живописной улицы с колотым ранением в районе ключицы, сообщает Mash.

Инцидент случился во время тренировки, однако несмотря на кровопотерю, состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Сейчас полицейские выясняют, почему девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы без предохранительного наконечника.

Ранее в Санкт-Петербурге суд взыскал в пользу клиента премиального фитнес-клуба 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную при упражнении с тренером. С учетом иных убытков и штрафа клуб был наказан на общую сумму порядка 330 тыс. рублей.

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#Происшествия#Москва#Полиция#Фитнес-клуб#Шпага#Елизавета К.#Госпитализация#Колотое ранение#Нагрудная защита
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