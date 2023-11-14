В московском фитнес-клубе девочку проткнули шпагой

Ранее в Санкт-Петербурге суд взыскал в пользу клиента премиального фитнес-клуба 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную при упражнении с тренером. С учетом иных убытков и штрафа клуб был наказан на общую сумму порядка 330 тыс. рублей.