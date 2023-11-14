Ученые рассказали, чем опасно частое использование наушников

Posted 14 ноября 2023, 18:11
Published 14 ноября 2023, 18:11
Modified 14 ноября 2023, 18:15
Updated 14 ноября 2023, 18:15
Результаты исследований, проведенных учеными из Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в США, показали, что наушники провоцируют рост в ушах различных штаммов стафилококка и типичных кожных бактерий.
Если ходить в наушниках в течение одного часа, то на их вкладышах число бактерий увеличится более чем в десять раз. При этом корреляции между ростом бактерий из-за ношения наушников и частотой ушных инфекций не обнаружено.
Но из-за наушников может травмироваться кожа ушей, а через образовавшиеся ссадины бактерии проникнут в организм и могут вызвать инфекционное воспаление, указали ученые.