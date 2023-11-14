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Posted 14 ноября 2023, 18:11

Published 14 ноября 2023, 18:11

Modified 14 ноября 2023, 18:15

Updated 14 ноября 2023, 18:15

Ученые рассказали, чем опасно частое использование наушников

Ученые рассказали, чем опасно частое использование наушников

14 ноября 2023, 18:11
Фото: 1MI.
Частое ношение наушников может привести к увеличению количества бактерий в ушных проходах, что в дальнейшем чревато инфекционными заболеваниями, сообщает Science Focus.

Результаты исследований, проведенных учеными из Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в США, показали, что наушники провоцируют рост в ушах различных штаммов стафилококка и типичных кожных бактерий.

Если ходить в наушниках в течение одного часа, то на их вкладышах число бактерий увеличится более чем в десять раз. При этом корреляции между ростом бактерий из-за ношения наушников и частотой ушных инфекций не обнаружено.

Но из-за наушников может травмироваться кожа ушей, а через образовавшиеся ссадины бактерии проникнут в организм и могут вызвать инфекционное воспаление, указали ученые.

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#Здоровье#Воспаление#Бактерии#Наушники#Инфекционные заболевания#Стафилококк#Кожные бактерии#Травмы ушей#Организм
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