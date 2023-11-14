Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала спецоперации

Posted 14 ноября 2023, 04:10
Published 14 ноября 2023, 04:10
Modified 14 ноября 2023, 04:15
Updated 14 ноября 2023, 04:15
В начале весны 2022 года появились сообщения о том, что Леонид Ярмольник отправился в Латвию. Актер признает, что часто бывает в Юрмале, но отрицает намерение эмигрировать.
«Сейчас говорят, будто я убежал в Юрмалу, покинув родину и так далее. Мы всегда ездим в Юрмалу, мои внуки здесь находятся с марта до конца лета. Когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я навещаю их», — пояснил он.
Последним проектом артиста стали съемки в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» для Первого канала, которые завершились летом этого года. Также он сыграл царскую роль в фильме «Летучий корабль», который выйдет в марте 2024 года.
Издание пишет, что Ярмольник проживает в Москве со своей супругой Оксаной Афанасьевой, которая занимается созданием коллекционных игрушек и кукол.