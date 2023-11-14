Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала спецоперации

«Сейчас говорят, будто я убежал в Юрмалу, покинув родину и так далее. Мы всегда ездим в Юрмалу, мои внуки здесь находятся с марта до конца лета. Когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я навещаю их», — пояснил он.