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Posted 14 ноября 2023, 04:10

Published 14 ноября 2023, 04:10

Modified 14 ноября 2023, 04:15

Updated 14 ноября 2023, 04:15

Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала спецоперации

Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала спецоперации

14 ноября 2023, 04:10
Фото: 1MI.
Известный актер Леонид Ярмольник после начала спецоперации продолжает жить в России, сообщает News.ру.

В начале весны 2022 года появились сообщения о том, что Леонид Ярмольник отправился в Латвию. Актер признает, что часто бывает в Юрмале, но отрицает намерение эмигрировать.

«Сейчас говорят, будто я убежал в Юрмалу, покинув родину и так далее. Мы всегда ездим в Юрмалу, мои внуки здесь находятся с марта до конца лета. Когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я навещаю их», — пояснил он.

Последним проектом артиста стали съемки в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» для Первого канала, которые завершились летом этого года. Также он сыграл царскую роль в фильме «Летучий корабль», который выйдет в марте 2024 года.

Издание пишет, что Ярмольник проживает в Москве со своей супругой Оксаной Афанасьевой, которая занимается созданием коллекционных игрушек и кукол.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Спецоперация#Москва#Фильм
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