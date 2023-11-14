Появилось вино, которое помогает похудеть

Posted 13 ноября 2023, 21:19
Published 13 ноября 2023, 21:19
Modified 14 ноября 2023, 13:36
Updated 14 ноября 2023, 13:36
Производитель утверждает, что напиток обладает многочисленными полезными свойствами и при этом не теряет вкус и крепость обычного вина. Создано две рецептуры, которые по крепости близких к вермутам.
Прежде всего, такое вино благотворно влияет на метаболические процессы, ускоряет жиросжигание и способствует правильному усвоению полезных веществ. Напиток также укрепляет иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на слизистую желудка. Люди, склонные к диабету, могут ощутить улучшение состояния поджелудочной железы.
В конечном итоге употребление вина ведет к оздоровлению и омоложению, отмечают авторы разработки, слова которых приводит Газета.ру.