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Posted 13 ноября 2023, 21:19

Published 13 ноября 2023, 21:19

Modified 14 ноября 2023, 13:36

Updated 14 ноября 2023, 13:36

Появилось вино, которое помогает похудеть

Появилось вино, которое помогает похудеть

13 ноября 2023, 21:19
Фото: 1MI.
В России создали вино, для ферментации которого используют грибки Eurotium cristatum. В Китае их применяют для производства хунаньского хейча — ферментированного чая из провинции Хунань.

Производитель утверждает, что напиток обладает многочисленными полезными свойствами и при этом не теряет вкус и крепость обычного вина. Создано две рецептуры, которые по крепости близких к вермутам.

Прежде всего, такое вино благотворно влияет на метаболические процессы, ускоряет жиросжигание и способствует правильному усвоению полезных веществ. Напиток также укрепляет иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на слизистую желудка. Люди, склонные к диабету, могут ощутить улучшение состояния поджелудочной железы.

В конечном итоге употребление вина ведет к оздоровлению и омоложению, отмечают авторы разработки, слова которых приводит Газета.ру.

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