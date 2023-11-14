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Posted 13 ноября 2023, 21:44

Published 13 ноября 2023, 21:44

Modified 13 ноября 2023, 21:46

Updated 13 ноября 2023, 21:46

На московских вокзалах появятся роботы-носильщики

На московских вокзалах появятся роботы-носильщики

13 ноября 2023, 21:44
Фото: 1MI.
Роботы будут помогать пассажирам с багажом до 30 кг, заказать и оплатить их работу можно будет через мобильное приложение.

РЖД объявила открытый сбор технологических предложений для реализации проекта, который должен завершиться к концу года. Пока планируется создать и протестировать 50 таких машин.

Услуги робота обойдутся дешевле, чем человеческие руки. Машина будет следовать за пассажиром с помощью датчиков и компьютерного зрения, а когда выполнит заказ — самостоятельно заряжаться и возвращаться на базу.

Сейчас носильщик на московском вокзале просит за свою работу от 300 рублей. Создание одной единицы робота-носильщика эксперты оценили минимум в один миллион рублей.

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