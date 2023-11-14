На московских вокзалах появятся роботы-носильщики

Posted 13 ноября 2023, 21:44
Published 13 ноября 2023, 21:44
Modified 13 ноября 2023, 21:46
Updated 13 ноября 2023, 21:46
РЖД объявила открытый сбор технологических предложений для реализации проекта, который должен завершиться к концу года. Пока планируется создать и протестировать 50 таких машин.
Услуги робота обойдутся дешевле, чем человеческие руки. Машина будет следовать за пассажиром с помощью датчиков и компьютерного зрения, а когда выполнит заказ — самостоятельно заряжаться и возвращаться на базу.
Сейчас носильщик на московском вокзале просит за свою работу от 300 рублей. Создание одной единицы робота-носильщика эксперты оценили минимум в один миллион рублей.