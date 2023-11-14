Мощная магнитная буря будет бушевать несколько дней

Posted 14 ноября 2023, 19:28
Published 14 ноября 2023, 19:28
Modified 14 ноября 2023, 19:30
Updated 14 ноября 2023, 19:30
Первый всплеск на Солнце ожидается вечером 21 ноября и поднимется с двух до четырех баллов. 23 ноября последует новый удар и лишь к 26 ноября геомагнитное поле начнёт успокаиваться. Однако продержится на уровне трёх баллов до 28 ноября.
При этом магнитная буря может оказаться сильнее, чем прогнозируют ученые.
Влиянию магнитных бурь больше всего подвержены метеозависимые люди. В этот период они могут испытывать беспричинную тревогу, раздражительность, чувство страха. Также может возникнуть бессонница и учащенное сердцебиение.