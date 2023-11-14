newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2023, 19:28

Published 14 ноября 2023, 19:28

Modified 14 ноября 2023, 19:30

Updated 14 ноября 2023, 19:30

Мощная магнитная буря будет бушевать несколько дней

Мощная магнитная буря будет бушевать несколько дней

14 ноября 2023, 19:28
Фото: Midjourney.
Буря класса K-Index 4 накроет Землю 21 ноября и продлится до конца месяца, и это плохая новость для метеозависимых людей.

Первый всплеск на Солнце ожидается вечером 21 ноября и поднимется с двух до четырех баллов. 23 ноября последует новый удар и лишь к 26 ноября геомагнитное поле начнёт успокаиваться. Однако продержится на уровне трёх баллов до 28 ноября.

При этом магнитная буря может оказаться сильнее, чем прогнозируют ученые.

Влиянию магнитных бурь больше всего подвержены метеозависимые люди. В этот период они могут испытывать беспричинную тревогу, раздражительность, чувство страха. Также может возникнуть бессонница и учащенное сердцебиение.

Названы три профессии, которые ведут к внезапной смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина так боялась стоматологов, что теперь у нее титановая челюстьВрач перечислил быстрые способы избавления от икотыСтали известны три самых полезных осенних продукта
#Россия#Страх#Бессонница#Стресс#Магнитная буря#К-Index 4#Земля#Солнце#Геомагнитное поле#Тревога#Раздражительность#Метеозависимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика