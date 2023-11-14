Мощная магнитная буря будет бушевать несколько дней

Первый всплеск на Солнце ожидается вечером 21 ноября и поднимется с двух до четырех баллов. 23 ноября последует новый удар и лишь к 26 ноября геомагнитное поле начнёт успокаиваться. Однако продержится на уровне трёх баллов до 28 ноября.