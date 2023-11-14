Ливни будут заливать весь юг России в середине ноября

Эксперт рассказала ТАСС, что на этой неделе юг России и Северный Кавказ ожидают сложные погодные условия из-за воздействия различных атмосферных фронтов. В ряде регионов ожидаются сильные дожди и ливни. Это касается южной части Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, где также возможны грозы. Дожди средней и малой интенсивности ожидаются также на полуострове, на севере Ставрополья, в Астраханской области и в Калмыкии.