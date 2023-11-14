newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2023, 04:36

Published 14 ноября 2023, 04:36

Modified 14 ноября 2023, 04:41

Updated 14 ноября 2023, 04:41

Ливни будут заливать весь юг России в середине ноября

Ливни будут заливать весь юг России в середине ноября

14 ноября 2023, 04:36
Фото: Midjourney.
На этой неделе на юге России ожидается дождливая погода, а в горах может выпасть снег, сообщила представитель центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Юг России в ближайшие семь дней ожидает воздействие различных атмосферных фронтов, которые приведут к обильным осадкам в некоторых районах и выпадению снега в горных местностях. Однако, к 17 ноября теплый период, который продолжался в регионах достаточно долгое время, закончится.

Эксперт рассказала ТАСС, что на этой неделе юг России и Северный Кавказ ожидают сложные погодные условия из-за воздействия различных атмосферных фронтов. В ряде регионов ожидаются сильные дожди и ливни. Это касается южной части Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, где также возможны грозы. Дожди средней и малой интенсивности ожидаются также на полуострове, на севере Ставрополья, в Астраханской области и в Калмыкии.

В течение всей недели температура воздуха будет выше обычной климатической нормы на два-пять градусов, но к выходным ожидается похолодание.

СКФО захватят сильные дожди, в горах со снегом. Осадки пройдут и на Ставрополье.

Читайте также:
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за непогоды"Рейсы "Победы" задерживаются в аэропорту "Пулково" из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Волгоградская область#Ставрополье#Погода#Крым
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика