Ливни будут заливать весь юг России в середине ноября

Posted 14 ноября 2023, 04:36
Published 14 ноября 2023, 04:36
Modified 14 ноября 2023, 04:41
Updated 14 ноября 2023, 04:41
Юг России в ближайшие семь дней ожидает воздействие различных атмосферных фронтов, которые приведут к обильным осадкам в некоторых районах и выпадению снега в горных местностях. Однако, к 17 ноября теплый период, который продолжался в регионах достаточно долгое время, закончится.
Эксперт рассказала ТАСС, что на этой неделе юг России и Северный Кавказ ожидают сложные погодные условия из-за воздействия различных атмосферных фронтов. В ряде регионов ожидаются сильные дожди и ливни. Это касается южной части Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, где также возможны грозы. Дожди средней и малой интенсивности ожидаются также на полуострове, на севере Ставрополья, в Астраханской области и в Калмыкии.
В течение всей недели температура воздуха будет выше обычной климатической нормы на два-пять градусов, но к выходным ожидается похолодание.
СКФО захватят сильные дожди, в горах со снегом. Осадки пройдут и на Ставрополье.