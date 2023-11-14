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Posted 14 ноября 2023, 04:23

Published 14 ноября 2023, 04:23

Modified 14 ноября 2023, 04:32

Updated 14 ноября 2023, 04:32

Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награды сына Кадырова

Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награды сына Кадырова

14 ноября 2023, 04:23
Фото: 1MI.
Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов рассказал, что сын главы Чечни 15-летний Адам Кадыров заслуженно получил награды, пишет «Газета.ру».

Как сообщил Ахмадов, Адам Кадыров взял на себя обязанность остановить распространение смуты и поэтому наказал Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По словам Ахмадова, Журавель пытался настроить людей разных вероисповеданий и национальностей друг против друга, но Адам убедительно продемонстрировал, что такие провокации не проходят незамеченными.

Глава ЧГТРК подчеркнул, что Журавель не был связан, и, кроме того, гораздо старше Адама Кадырова, и мог сопротивляться. Однако Журавель своим поведением подтвердил, что те, кто работает на западные спецслужбы, лишены силы воли, чтобы противостоять верующим. Поэтому в этой конфронтации верующий человек — Адам Кадыров — стал победителем.

Ахмадов также отметил, что наказание Журавеля было полностью соответствующим ситуации. Кадырову были заслуженно были присуждены награды за его поступки.

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#Илья Протвинов#Общество#Адам Кадыров
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