Эти четыре фрукта помогут снизить холестерин

Posted 13 ноября 2023, 22:48
Published 13 ноября 2023, 22:48
Modified 13 ноября 2023, 22:50
Updated 13 ноября 2023, 22:50
Инжир представляет собой ценный источник пищевых волокон, которые помогают контролировать уровень холестерина. Кроме того, он богат антиоксидантами и полифенолами, которые оказывают положительное воздействие на организм.
Виноград богат птеростильбеном и ресвератролом, эти вещества также помогают понижать холестерин.
Персики содержат пектин и поддерживают здоровую перистальтику и микрофлору кишечника. Они также являются хорошим источником витаминов и антиоксидантов.
Абрикосы также помогают выводить из организма токсины и тем самым способствуют снижению холестерина. Кроме того, их употребление в пищу положительно влияет на сердце и сосуды.