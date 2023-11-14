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Posted 13 ноября 2023, 22:48

Published 13 ноября 2023, 22:48

Modified 13 ноября 2023, 22:50

Updated 13 ноября 2023, 22:50

Эти четыре фрукта помогут снизить холестерин

Эти четыре фрукта помогут снизить холестерин

13 ноября 2023, 22:48
Фото: 1MI.
Исследователи утверждают, что некоторые плоды могут эффективно бороться против «плохого» холестерина, снижая его уровень в крови.

Инжир представляет собой ценный источник пищевых волокон, которые помогают контролировать уровень холестерина. Кроме того, он богат антиоксидантами и полифенолами, которые оказывают положительное воздействие на организм.

Виноград богат птеростильбеном и ресвератролом, эти вещества также помогают понижать холестерин.

Персики содержат пектин и поддерживают здоровую перистальтику и микрофлору кишечника. Они также являются хорошим источником витаминов и антиоксидантов.

Абрикосы также помогают выводить из организма токсины и тем самым способствуют снижению холестерина. Кроме того, их употребление в пищу положительно влияет на сердце и сосуды.

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#Здоровье#Питание#Фрукты#Холестерин#Исследования#Инжир#Виноград#Персики#Абрикосы
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