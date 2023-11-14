Добровольцы из отряда БАРС получили из рук Воробьева медали «За храбрость»

Posted 14 ноября 2023, 16:12
Published 14 ноября 2023, 16:12
Modified 14 ноября 2023, 16:12
Updated 14 ноября 2023, 16:12
Как отметил Андрей Воробьев, президент России много раз говорил: отряд БАРС на передовой действует очень достойно и профессионально. Губернатор заявил, что с большой радостью вручает награды и надеется на дальнейшее общение с героями. Об этом пишет riamo.
«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — сказал Андрей Воробьев.
Командир с позывным Берет руководил отделением артразведки, принимал участие в самых горячих боях. Попал под огонь миномета противника, получил ранение. Еще один герой с позывным Бабай отправился в зону СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами порядка десятка «опорников» противника. Был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но совсем скоро отправится к своим боевым товарищам.
На церемонию награждения герои приехали с семьями и родителями. На встрече также присутствовала сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Ее очень хотели видеть сами бойцы, потому что многим из них она помогла лично. Солдаты поблагодарили фонд, медиков и местных волонтеров, которые отправляют в зону СВО все самое необходимое.
Перед тем как попрощаться с ребятами, губернатор отметил, что в центре «Ясенки» под Подольском участники СВО также могут пройти реабилитацию. Здесь действуют восемь программ, в том числе ЛФК, физиотерапия, массаж. В центре бойцы могут получить бесплатное трехнедельное лечение.