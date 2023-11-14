Добровольцы из отряда БАРС получили из рук Воробьева медали «За храбрость»

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — сказал Андрей Воробьев.