Свыше 790 млрд рублей привлек МСБ в 2023 году под поручительства НГС

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что Национальная гарантийная система для предпринимателя является, по сути, государственным поручителем, который принимает на себя часть рисков бизнеса и позволяет привлекать средства даже при отсутствии залога. По результатам января — сентября текущего года наибольший прирост объема финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общественного питания (в 2,6 раза), а также в сфере транспортировки и хранения (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи продемонстрировала двукратный рост за три квартала.