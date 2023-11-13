Свыше 790 млрд рублей привлек МСБ в 2023 году под поручительства НГС

Posted 13 ноября 2023, 09:26
Published 13 ноября 2023, 09:26
Modified 13 ноября 2023, 09:28
Updated 13 ноября 2023, 09:28
Как пишет издание, по словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, такая поддержка имеет важное значение, поскольку доступное финансирование является ключевым фактором для бизнеса, особенно при изменении производственных процессов, логистики и ориентации на новые рынки. По этой причине Корпорация МСП и региональные гарантийные организации предоставляют поддержку предпринимателям в привлечении банковского финансирования с помощью гарантий и поручительств, особенно в случаях, когда у них нет или недостаточно собственных залоговых активов, пишут РИА Новости.
Благодаря многоуровневой гарантийной системе и льготным программам, кредитование сектора малого и среднего предпринимательства стало более доступным, включая банковские продукты. Положительная динамика подтверждает востребованность и эффективность данного инструмента: объем финансовой поддержки, предоставленной по механизму НГС за 9 месяцев текущего года, вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в период с 2019 по 2022 год объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, а количество предпринимателей, получивших помощь, увеличилось на 440% по сравнению с 2019 годом.
Регионами, которые лидируют по приросту объема финансовой поддержки за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали Карачаево-Черкесская Республика с показателем 393% и увеличением до 2,6 млрд рублей, Чеченская Республика (197%, увеличение до 3,6 миллиарда рублей), Республика Карелия (185%, увеличение до 9,5 миллиарда рублей), Магаданская область (171%, увеличение до 0,8 миллиарда рублей) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 миллиарда рублей). В список регионов с наибольшим приростом финансовой поддержки также входят Свердловская область, Республика Тыва, Псковская область, Астраханская область и Республика Северная Осетия — Алания.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что Национальная гарантийная система для предпринимателя является, по сути, государственным поручителем, который принимает на себя часть рисков бизнеса и позволяет привлекать средства даже при отсутствии залога. По результатам января — сентября текущего года наибольший прирост объема финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общественного питания (в 2,6 раза), а также в сфере транспортировки и хранения (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи продемонстрировала двукратный рост за три квартала.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за первые три квартала текущего года лидером оказалась отрасль торговли с объемом поддержки в размере 234,2 млрд рублей, за которой следуют обрабатывающие производства (199,6 млрд рублей). На третьем месте расположены сектор транспортировки и хранения (69,4 млрд рублей) и сельское хозяйство (38,3 млрд рублей).
Национальная гарантийная система предоставляет поручительство государства предпринимателям, помогая им привлечь средства даже без наличия залоговых активов. В ее состав входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.