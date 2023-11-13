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Posted 13 ноября 2023, 11:12

Published 13 ноября 2023, 11:12

Modified 13 ноября 2023, 11:16

Updated 13 ноября 2023, 11:16

Диетолог Бережная рассказала, почему нельзя пить чай после обеда

Стало известно, почему нельзя пить чай после обеда

13 ноября 2023, 11:12
Фото: 1MI.

Диетолог Бережная рассказала, почему нельзя пить чай после обеда

По словам Ирины Бережной, специалиста в области гастроэнтерологии и диетологии, во второй половине дня лучше избегать употребление чая.

По ее мнению, этот напиток содержит большое количество кофеина, который может вызвать неприятные симптомы, такие как быстрый пульс, головная боль, желудочно-кишечные расстройства и повышение артериального давления.

Врач подчеркивает, что чай содержит в четыре раза больше кофеина, чем кофе. Кроме того, в чае есть вещества, которые затрудняют усвоение микроэлементов и витаминов, поэтому не рекомендуется пить его сразу после еды.

Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, что лучше пить чай для удовольствия в другое время, отдельно от приема пищи.

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#Илья Протвинов#Общество#Еда#Витамины#Кофеин#Чай#Микроэлементы#Артериальное давление
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