Стало известно, почему нельзя пить чай после обеда

Posted 13 ноября 2023, 11:12
Published 13 ноября 2023, 11:12
Modified 13 ноября 2023, 11:16
Updated 13 ноября 2023, 11:16
По ее мнению, этот напиток содержит большое количество кофеина, который может вызвать неприятные симптомы, такие как быстрый пульс, головная боль, желудочно-кишечные расстройства и повышение артериального давления.
Врач подчеркивает, что чай содержит в четыре раза больше кофеина, чем кофе. Кроме того, в чае есть вещества, которые затрудняют усвоение микроэлементов и витаминов, поэтому не рекомендуется пить его сразу после еды.
Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, что лучше пить чай для удовольствия в другое время, отдельно от приема пищи.