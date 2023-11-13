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Posted 13 ноября 2023, 04:59

Published 13 ноября 2023, 04:59

Modified 13 ноября 2023, 05:10

Updated 13 ноября 2023, 05:10

Диетолог Ричардс назвала завтрак для похудения

Стал известнен идеальный завтрак, помогающий худеть

13 ноября 2023, 04:59
Фото: 1MI.

Диетолог Ричардс назвала завтрак для похудения

Взамен стандартного завтрака, содержащего много углеводов, диетолог Лиза Ричардс рекомендует овощной омлет.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на слова эксперта пишет, что это идеальное блюдо для первой трапезы дня. Овощной омлет не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови и не подталкивает к перееданию.

Такой завтрак поможет поддерживать насыщение в течение дня.

Рецепт приготовления этого блюда предусматривает использование 2-3 яиц, половины мелко порезанного лука, половины красного перца, горсти свежего шпината, морской соли и пары ложек оливкового масла.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Москва#Диетолог#Омлет#Соль#Сахар#Яйца
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