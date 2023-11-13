Стал известнен идеальный завтрак, помогающий худеть

Posted 13 ноября 2023, 04:59
Published 13 ноября 2023, 04:59
Modified 13 ноября 2023, 05:10
Updated 13 ноября 2023, 05:10
«Вечерняя Москва» со ссылкой на слова эксперта пишет, что это идеальное блюдо для первой трапезы дня. Овощной омлет не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови и не подталкивает к перееданию.
Такой завтрак поможет поддерживать насыщение в течение дня.
Рецепт приготовления этого блюда предусматривает использование 2-3 яиц, половины мелко порезанного лука, половины красного перца, горсти свежего шпината, морской соли и пары ложек оливкового масла.