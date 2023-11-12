«Я давно не пою»: певица Пугачева призналась, что больна

Неожиданно Алла Пугачева обратилась к своим фанатам. Известная певица выступила с важным сообщением к своей огромной армии поклонников.



Она рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить на жизненном пути. По словам артистки, ее судьбой управляет Вселенная. Знаменитая певица объяснила, почему больше не выступает.



«Я выполнила свою миссию, я уже давно не пою, и то, что происходит со мной, контролирует Вселенная. Не нужно считать сколько волос у меня на голове. После Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось… Полвека я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы, несмотря на болезни», — отметила она.