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Posted 12 ноября 2023, 15:37

Published 12 ноября 2023, 15:37

Modified 12 ноября 2023, 15:44

Updated 12 ноября 2023, 15:44

Певица Пугачева призналась, что больна

«Я давно не пою»: певица Пугачева призналась, что больна

12 ноября 2023, 15:37
Фото: Midjourney.

Певица Пугачева призналась, что больна

Певица Алла Пугачева обратилась к своим фанатам и заявила о своих болезнях, говорится в ее соцсетях.

Неожиданно Алла Пугачева обратилась к своим фанатам. Известная певица выступила с важным сообщением к своей огромной армии поклонников.

Она рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить на жизненном пути. По словам артистки, ее судьбой управляет Вселенная. Знаменитая певица объяснила, почему больше не выступает.

«Я выполнила свою миссию, я уже давно не пою, и то, что происходит со мной, контролирует Вселенная. Не нужно считать сколько волос у меня на голове. После Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось… Полвека я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы, несмотря на болезни», — отметила она.

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#Илья Протвинов#Общество#Соцсети#Алла Пугачёва#Болезни#Зрители
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