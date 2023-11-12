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Posted 12 ноября 2023, 18:31

Published 12 ноября 2023, 18:31

Modified 12 ноября 2023, 18:40

Updated 12 ноября 2023, 18:40

Стало известно о новых обвинениях против бизнес-коуча Шабутдинова

Стало известно о новых обвинениях против бизнес-коуча Шабутдинова

12 ноября 2023, 18:31
Фото: 1MI.
Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов снова стал объектом обвинений, теперь против него настроен москвич Виктор Голованов, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации из источников «Базы», заявление против основателя «Лайк центра» поступило 11 ноября. Говорится, что это сделал 29-летний мужчина, который приобрел несколько образовательных курсов, стоимостью 1,6 миллиона рублей.

«Однако, по словам Голованова, результат оказался нулевым, а сотрудники центра просто отмахнулись: „такое случается“. После задержания Шабутдинова, Голованов был передан его помощникам, что, по его мнению, является мошенничеством», — пишет канал.

Бизнес-тренера Шабутдинова задержали 3 ноября, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент он находится под арестом.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Москва#Аяз Шабутдинов#Виктор Голованов#Telegram-канал Baza#Лайк центр#Мошенничество
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