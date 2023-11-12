Стало известно о новых обвинениях против бизнес-коуча Шабутдинова

«Однако, по словам Голованова, результат оказался нулевым, а сотрудники центра просто отмахнулись: „такое случается“. После задержания Шабутдинова, Голованов был передан его помощникам, что, по его мнению, является мошенничеством», — пишет канал.



Бизнес-тренера Шабутдинова задержали 3 ноября, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент он находится под арестом.