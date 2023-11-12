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Posted 12 ноября 2023, 05:08

Published 12 ноября 2023, 05:08

Modified 12 ноября 2023, 05:13

Updated 12 ноября 2023, 05:13

Метеоролог Позднякова рассказала, когда похолодает в Москве

Стало известно, когда придут первые холода в Москве

12 ноября 2023, 05:08
Фото: Midjourney.

Метеоролог Позднякова рассказала, когда похолодает в Москве

На следующей неделе в московском регионе ожидается похолодание, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Она рассказала «Вечерней Москве», что первые холода придут к концу недели. В четверг, 16 ноября, воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. Такая погода ожидается и днем, и ночью, при переменной облачности.

В пятницу, 17 ноября, столица будет наслаждаться ясной погодой, однако воздух окажется холодным. Ночью показатели термометра опустятся до минус одного градуса, а в течение дня поднимутся лишь до плюс одного градуса.

На выходных ожидается резкое похолодание. В субботу, 18 ноября, температура опустится до нуля и минус одного градуса, как днем, так и ночью. В воскресенье же температура еще снизится на один градус, достигнув минус двух градусов ночью и около нуля днем.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Погода
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