Певица Пугачева назвала людей рабами и недоличностями

В начале своей речи она поговорила о людях, которые негативно относятся к ней. Она назвала их небольшой группой завистников и недоличностей.



«Я называла вас рабами и холопами… С вашими грубыми высказываниями обо мне, абсурдными выдумками и нахальной ложью вы пытаетесь оттолкнуть от меня людей, которые всегда были моей публикой, на которую я всю жизнь трудилась и жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — заявила артистка.