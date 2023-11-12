Певица Пугачева назвала людей рабами и недоличностями

Posted 12 ноября 2023, 15:45
Published 12 ноября 2023, 15:45
Modified 12 ноября 2023, 15:52
Updated 12 ноября 2023, 15:52
В начале своей речи она поговорила о людях, которые негативно относятся к ней. Она назвала их небольшой группой завистников и недоличностей.
«Я называла вас рабами и холопами… С вашими грубыми высказываниями обо мне, абсурдными выдумками и нахальной ложью вы пытаетесь оттолкнуть от меня людей, которые всегда были моей публикой, на которую я всю жизнь трудилась и жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — заявила артистка.
Она добавила, что уже давно не поет, а ее судьбой руководит Вселенная.
«И нет необходимости пересчитывать волосы на моей голове. После Чернобыля — спасибо, что хоть что-то осталось… Полвека шла к любимым зрителям, даже несмотря на болезни», — отметила она.