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Posted 12 ноября 2023, 04:51

Published 12 ноября 2023, 04:51

Modified 12 ноября 2023, 04:55

Updated 12 ноября 2023, 04:55

Эндокринолог Сюракшина рассказала, как снизить уровень холестерина

Эндокринолог рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина

12 ноября 2023, 04:51
Фото: 1MI.

Эндокринолог Сюракшина рассказала, как снизить уровень холестерина

Доктор-эндокринолог Елена Сюракшина поделилась информацией о продукте, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.

Это чернослив, содержащий много витаминов и минералов, таких как A, K, C, B, E, а также калий, магний и медь. Сухофрукт богат антиоксидантами и пищевыми волокнами. Однако, доктор предупредила, что чернослив имеет высокую пищевую ценность. Поэтому Сюракшина рекомендует употреблять не более 5-6 плодов в день.

Эксперт также перечислила другие полезные свойства чернослива. Роскачество пишет, что он положительно влияет на пищеварение, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, стабилизирует давление, способствует укреплению костей. Доктор Сюракшина отметила, что чернослив может быть хорошим средством профилактики и дополнением к лечению.

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