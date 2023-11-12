Эндокринолог рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина

Это чернослив, содержащий много витаминов и минералов, таких как A, K, C, B, E, а также калий, магний и медь. Сухофрукт богат антиоксидантами и пищевыми волокнами. Однако, доктор предупредила, что чернослив имеет высокую пищевую ценность. Поэтому Сюракшина рекомендует употреблять не более 5-6 плодов в день.



Эксперт также перечислила другие полезные свойства чернослива. Роскачество пишет, что он положительно влияет на пищеварение, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, стабилизирует давление, способствует укреплению костей. Доктор Сюракшина отметила, что чернослив может быть хорошим средством профилактики и дополнением к лечению.