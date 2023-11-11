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Posted 11 ноября 2023, 15:38

Published 11 ноября 2023, 15:38

Modified 11 ноября 2023, 15:44

Updated 11 ноября 2023, 15:44

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придут заморозки в ноябре

Заморозки накроют Москву: резкое похолодание пообещали в столице

11 ноября 2023, 15:38
Фото: Midjourney.

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придут заморозки в ноябре

В Москве на следующей неделе будет пасмурная погода, а к выходным придут заморозки, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

В понедельник, 13 ноября, в Москве ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью температура будет около плюс 7–9 градусов, а днем — 2–4 выше нуля. Будет дуть сильный западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Во вторник, 14 ноября, ожидается переменная облачность на фоне пониженного давления. Местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха прогреется до 4–6 градусов как днем, так и ночью.

Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в середине недели, при сохранении переменной облачности, ночная и дневная температура поднимется до плюс 3–6 градусов. Ветер будет дуть северным направлением, но умеренно.

В четверг, 16 ноября, немного похолодает. Температура воздуха составит плюс 1–3 градуса. Погода останется переменчивой в течение суток.

В конце рабочей недели, 17 ноября, ожидается ясная погода в столичном регионе. Однако ночью температура опустится до минус одного градуса, а днем поднимется до плюс одного градуса.

На выходных ожидается резкое похолодание. В субботу температура опустится до нуля и минус одного градуса как днем, так и ночью. В воскресенье будет еще холоднее — минус два градуса ночью и ноль градусов днем.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Погода#Температура
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