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Posted 11 ноября 2023, 08:55

Published 11 ноября 2023, 08:55

Modified 11 ноября 2023, 09:00

Updated 11 ноября 2023, 09:00

Диетолог Джутова рассказала, можно ли есть после шести

Стало известно, можно ли есть после шести

11 ноября 2023, 08:55
Фото: Midjourney.

Диетолог Джутова рассказала, можно ли есть после шести

Особую роль в правильном питании играет последний ужин, заявила диетолог Марьяна Джутова.

По словам эксперта, важно соблюдать правило о том, чтобы прием пищи перед сном был за 3-4 часа до его наступления. Если человек обычно ложится спать после 22:00, то стоит поужинать не позднее 20:30, так как организм начинает подстраиваться к ночному режиму биоритмов, сообщает ГТРК «Вятка». Но стоит отметить, что это правило о том, что нельзя есть после 18 часов, актуально лишь для тех, кто ложится спать в 22.00, отметила врач.

Доктор Джутова также напомнила о необходимости разнообразия в рационе, чтобы организм получал все необходимые ему элементы.

Она подчеркнула, что здоровое питание основано на разумной дозировке продуктов. Активное устранение жиров из рациона, замена их на обезжиренные молочные продукты, йогурты и сметану, приводит к недостатку важных жирорастворимых витаминов.

#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Здоровое питание#Витамины#Жиры
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