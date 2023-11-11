Стало известно, можно ли есть после шести

По словам эксперта, важно соблюдать правило о том, чтобы прием пищи перед сном был за 3-4 часа до его наступления. Если человек обычно ложится спать после 22:00, то стоит поужинать не позднее 20:30, так как организм начинает подстраиваться к ночному режиму биоритмов, сообщает ГТРК «Вятка». Но стоит отметить, что это правило о том, что нельзя есть после 18 часов, актуально лишь для тех, кто ложится спать в 22.00, отметила врач.



Доктор Джутова также напомнила о необходимости разнообразия в рационе, чтобы организм получал все необходимые ему элементы.