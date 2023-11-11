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Posted 11 ноября 2023, 15:56

Published 11 ноября 2023, 15:56

Modified 11 ноября 2023, 16:17

Updated 11 ноября 2023, 16:17

Синоптик Тишковец спрогнозировал аномалии зимой в России

«Будут аномалии»: синоптик рассказал, какой будет зима в России

11 ноября 2023, 15:56
Фото: Midjourney.

Синоптик Тишковец спрогнозировал аномалии зимой в России

В России в этом сезоне зима будет мягкой, но в феврале ожидаются аномалии, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что этой осенью наблюдается необычно теплая погода, что может предсказывать мягкую зиму для россиян.

Он отметил, что в настоящее время температура в стране превышает нормальные климатические условия на 5-10 градусов, а иногда даже на 16 градусов в Сибири.

Относительно зимы, Тишковец указал, что первоначальные прогнозы оправдались. В осенне-зимний сезон температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Февраль намечается аномалия, так как температура будет на 5 градусов выше нормы, а это означает, что зима будет мягкой.

Это говорит и том, что появление устойчивого снежного покрова и отрицательных температур сдвинется на неделю-другую. Такие выводы специалист произнес в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Погода#Температура#Зима
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