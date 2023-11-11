«Будут аномалии»: синоптик рассказал, какой будет зима в России

Posted 11 ноября 2023, 15:56
Published 11 ноября 2023, 15:56
Modified 11 ноября 2023, 16:17
Updated 11 ноября 2023, 16:17
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что этой осенью наблюдается необычно теплая погода, что может предсказывать мягкую зиму для россиян.
Он отметил, что в настоящее время температура в стране превышает нормальные климатические условия на 5-10 градусов, а иногда даже на 16 градусов в Сибири.
Относительно зимы, Тишковец указал, что первоначальные прогнозы оправдались. В осенне-зимний сезон температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Февраль намечается аномалия, так как температура будет на 5 градусов выше нормы, а это означает, что зима будет мягкой.
Это говорит и том, что появление устойчивого снежного покрова и отрицательных температур сдвинется на неделю-другую. Такие выводы специалист произнес в интервью радиостанции «Комсомольская правда».