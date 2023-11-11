Аномальное тепло ожидается почти во всех регионах России

Он рассказал «Интерфаксу», что ожидается повышение температуры на территории России. По его словам, в течение ближайших 5 дней практически во всей стране она будет выше средней. Исключением станут некоторые районы ДФО, примыкающие к Тихому океану.



Он также отметил, что в середине следующей недели в восточной части Красноярского края и Якутии ночные температуры будут составлять минус 15 градусов, что является отличием от обычных минус 25 и минус 28 градусов в этих регионах.



Что касается исключений, то в этот список попадут Амурская область, Хабаровский край, Приморье.