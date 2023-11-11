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Posted 11 ноября 2023, 13:30

Published 11 ноября 2023, 13:30

Modified 11 ноября 2023, 13:37

Updated 11 ноября 2023, 13:37

Аномальное тепло ожидается почти во всех регионах России

Аномальное тепло ожидается почти во всех регионах России

11 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI.
В России в середине ноября температура воздуха может оказаться выше нормы, сообщил представитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он рассказал «Интерфаксу», что ожидается повышение температуры на территории России. По его словам, в течение ближайших 5 дней практически во всей стране она будет выше средней. Исключением станут некоторые районы ДФО, примыкающие к Тихому океану.

Он также отметил, что в середине следующей недели в восточной части Красноярского края и Якутии ночные температуры будут составлять минус 15 градусов, что является отличием от обычных минус 25 и минус 28 градусов в этих регионах.

Что касается исключений, то в этот список попадут Амурская область, Хабаровский край, Приморье.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Температура
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