Участники группы Zero People вышли на связь

Posted 9 ноября 2023, 22:04
Published 9 ноября 2023, 22:04
Modified 9 ноября 2023, 22:06
Updated 9 ноября 2023, 22:06
«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — говорят участники группы в видео, записанном для поклонников после визита ОМОНа в петербургский клуб «Космонавт», где планировался концерт.
Сообщается, что пока в клубе хозяйничали силовики, одна из посетительниц устроила драку с омоновцем. Теперь ей грозит уголовное дело и, возможно, будет избрана мера пресечения.
О произошедшем в клубе читайте здесь.