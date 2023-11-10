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Posted 9 ноября 2023, 22:04

Published 9 ноября 2023, 22:04

Modified 9 ноября 2023, 22:06

Updated 9 ноября 2023, 22:06

Участники группы Zero People вышли на связь

Участники группы Zero People вышли на связь

9 ноября 2023, 22:04
Фото: 1MI.
Они принесли извинения зрителям и заверили, что концерт в Петербурге пройдёт в другой день, сообщает ТГ-канал Mash.

«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — говорят участники группы в видео, записанном для поклонников после визита ОМОНа в петербургский клуб «Космонавт», где планировался концерт.

Сообщается, что пока в клубе хозяйничали силовики, одна из посетительниц устроила драку с омоновцем. Теперь ей грозит уголовное дело и, возможно, будет избрана мера пресечения.

О произошедшем в клубе читайте здесь.

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#Происшествия#Драка#Уголовное дело#Извинения#Поддержка#ОМОН#Zero People#Концерт#Питер#Зритель#Мера пресечения
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