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Posted 9 ноября 2023, 21:37

Published 9 ноября 2023, 21:37

Modified 9 ноября 2023, 21:39

Updated 9 ноября 2023, 21:39

Стало известно, сколько месяцев уходит на восстановление мозга после пьянки

Стало известно, сколько месяцев уходит на восстановление мозга после пьянки

9 ноября 2023, 21:37
Фото: 1MI.
Мозг алкоголика восстанавливается от всех повреждений в среднем за 7,3 месяцев без спиртного, пишет ScienceDirect со ссылкой на исследование американских учёных.

Предыдущие исследования на эту тему показали, что даже после шести недель воздержания у алкоголиков все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.

В новом исследовании учёные проанализировали 34 участка мозга респондентов, и в 25 из них отметили значительные улучшения после отказа от спиртного. Это говорит о том, что мозг обладает способностью регенерировать свою структуру, но на это ему требуется не менее полугода.

Авторы исследования отметили, что утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга людей с алкогольной зависимостью, которые также страдали высоким давлением и повышенным уровнем холестерина.

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#Здоровье#Исследование#Мозг#Алкоголизм#Восстановление#Спиртное
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