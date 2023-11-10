Стало известно, сколько месяцев уходит на восстановление мозга после пьянки

Posted 9 ноября 2023, 21:37
Published 9 ноября 2023, 21:37
Modified 9 ноября 2023, 21:39
Updated 9 ноября 2023, 21:39
Предыдущие исследования на эту тему показали, что даже после шести недель воздержания у алкоголиков все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
В новом исследовании учёные проанализировали 34 участка мозга респондентов, и в 25 из них отметили значительные улучшения после отказа от спиртного. Это говорит о том, что мозг обладает способностью регенерировать свою структуру, но на это ему требуется не менее полугода.
Авторы исследования отметили, что утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга людей с алкогольной зависимостью, которые также страдали высоким давлением и повышенным уровнем холестерина.