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Posted 9 ноября 2023, 23:09

Published 9 ноября 2023, 23:09

Modified 9 ноября 2023, 23:14

Updated 9 ноября 2023, 23:14

Не ошибитесь: ТОП-3 почти идеальных мужей по знаку Зодиака

Не ошибитесь: ТОП-3 почти идеальных мужей по знаку Зодиака

9 ноября 2023, 23:09
Фото: Midjourney.
Астрологи утверждают, что представители некоторых знаков зодиака чаще других оказываются идеальными мужьями. Кто готов на все ради своей второй половинки, рассказывает Tengri Life.

Мужчина-Дева

Этот знак зодиака многие считают весьма противоречивым. Однако мужчины-Девы очень внимательны к своим избранницам: понимают все их эмоции и могут удивлять эмпатией.

Представители этого знака легко найдут интересные темы для разговора, быстро сведут на нет недопонимание и не станут раздувать из мухи слона. Единственное, чего не могут простить мужчины-Девы, так это предательство.

Мужчина-Весы

Мужчины-Весы если влюбляются, то надолго. Ради своей возлюбленной они готовы свернуть любые горы. Представители этого знака щедры и никогда не будут жадничать на подарки. Они также любят устраивать сюрпризы.

Но не терпят лжи и разорвут отношения, если поймут, что женщина водит их за нос.

Мужчина-Водолей

Представители этого знака зодиака, считают астрологи, готовы носить своих избранниц на руках. Они стремятся превратить семейную жизнь в сказку и готовы многим пожертвовать ради своих любимых. Иногда это переходит все границы, но мужчины-Водолеи действительно любят, словно в первый и последний раз.

Однако их легко обидеть. Они не терпят критику и могут сильно разочароваться в своей избраннице, если она начнет выдвигать претензии. Это важно иметь ввиду — скандалы и упреки не для мужчин-Водолеев.

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