Не ошибитесь: ТОП-3 почти идеальных мужей по знаку Зодиака

Posted 9 ноября 2023, 23:09
Published 9 ноября 2023, 23:09
Modified 9 ноября 2023, 23:14
Updated 9 ноября 2023, 23:14
Мужчина-Дева
Этот знак зодиака многие считают весьма противоречивым. Однако мужчины-Девы очень внимательны к своим избранницам: понимают все их эмоции и могут удивлять эмпатией.
Представители этого знака легко найдут интересные темы для разговора, быстро сведут на нет недопонимание и не станут раздувать из мухи слона. Единственное, чего не могут простить мужчины-Девы, так это предательство.
Мужчина-Весы
Мужчины-Весы если влюбляются, то надолго. Ради своей возлюбленной они готовы свернуть любые горы. Представители этого знака щедры и никогда не будут жадничать на подарки. Они также любят устраивать сюрпризы.
Но не терпят лжи и разорвут отношения, если поймут, что женщина водит их за нос.
Мужчина-Водолей
Представители этого знака зодиака, считают астрологи, готовы носить своих избранниц на руках. Они стремятся превратить семейную жизнь в сказку и готовы многим пожертвовать ради своих любимых. Иногда это переходит все границы, но мужчины-Водолеи действительно любят, словно в первый и последний раз.
Однако их легко обидеть. Они не терпят критику и могут сильно разочароваться в своей избраннице, если она начнет выдвигать претензии. Это важно иметь ввиду — скандалы и упреки не для мужчин-Водолеев.