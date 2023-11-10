Не ошибитесь: ТОП-3 почти идеальных мужей по знаку Зодиака

Представители этого знака зодиака, считают астрологи, готовы носить своих избранниц на руках. Они стремятся превратить семейную жизнь в сказку и готовы многим пожертвовать ради своих любимых. Иногда это переходит все границы, но мужчины-Водолеи действительно любят, словно в первый и последний раз.