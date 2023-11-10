newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2023, 22:49

Published 9 ноября 2023, 22:49

Modified 9 ноября 2023, 22:51

Updated 9 ноября 2023, 22:51

Названо заболевание, при котором орехи могут продлить жизнь

Названо заболевание, при котором орехи могут продлить жизнь

9 ноября 2023, 22:49
Фото: 1MI.
Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий (WNLO) выяснили, что употребление орехов снижает риск летального исхода при диабете 2-го типа, сообщает The Journal of Nutrition.

Исследователи проанализировали данные более 35 тысяч пациентов, в том числе умерших, и пришли к выводу, что употребление большого количества орехов может снизить риск смерти при диабете второго типа.

Выяснилось, что чем больше орехов съедал человек, тем ниже был риск летального исхода при этом заболевании. В то же время значимыми оказывались и другие факторы — образ жизни, диета, продолжительность болезни и уровень гликированного гемоглобина.

В целом, при активном употреблении в пищу орехов риск смертельного исхода от диабета снижался на 18-22%, утверждают исследователи. Предполагается, что поедание орехов уменьшает воспаление в организме, которое оценивали с помощью уровня С-реактивного белка в крови. Воспаление характерно для людей с диабетом второго типа и служит фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Диетолог объяснила, зачем каждый день нужно пить ромашковый чай
Узнать подробнее
Читайте также:
Многие антибиотики оказались бессильны при лечении детских инфекцийРазвеян миф о том, что стресс провоцирует ракРазрушен миф о вреде куриных яиц
#Питание#Рак#Орехи#Сердечно-сосудистые заболевания#Воспаление#Исследование#Заболевание#Жизнь#Диабет#Снижение риска#Продолжительность диабета#Гликированный гемоглобин#С-реактивный белок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика