Названо заболевание, при котором орехи могут продлить жизнь

Posted 9 ноября 2023, 22:49
Published 9 ноября 2023, 22:49
Modified 9 ноября 2023, 22:51
Updated 9 ноября 2023, 22:51
Исследователи проанализировали данные более 35 тысяч пациентов, в том числе умерших, и пришли к выводу, что употребление большого количества орехов может снизить риск смерти при диабете второго типа.
Выяснилось, что чем больше орехов съедал человек, тем ниже был риск летального исхода при этом заболевании. В то же время значимыми оказывались и другие факторы — образ жизни, диета, продолжительность болезни и уровень гликированного гемоглобина.
В целом, при активном употреблении в пищу орехов риск смертельного исхода от диабета снижался на 18-22%, утверждают исследователи. Предполагается, что поедание орехов уменьшает воспаление в организме, которое оценивали с помощью уровня С-реактивного белка в крови. Воспаление характерно для людей с диабетом второго типа и служит фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.