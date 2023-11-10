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Posted 10 ноября 2023, 18:31

Published 10 ноября 2023, 18:31

Modified 10 ноября 2023, 18:33

Updated 10 ноября 2023, 18:33

Что произойдет, если хранить хлеб в холодильнике

Что произойдет, если хранить хлеб в холодильнике

10 ноября 2023, 18:31
Фото: Midjourney.
Хранить хлеб в холодильнике — это ошибка, заявил преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

При таком хранении выпечка быстро потеряет влагу и зачерствеет, пишет Газета.ру. По словам специалиста, если же хранить хлеб при комнатной температуре, то портится он начнёт только через 5-6 дней.

Если же есть необходимость запасти хлеб впрок, то лучше его заморозить. Чтобы потом не размораживать весь батон, следует нарезать его на порционные куски и завернуть в предназначенную для этих целей упаковку. В морозилке с температурой минус 16…18 градусов выпечка сохранится в течение трех-четырех месяцев, а при минус 25 градусов — до шести месяцев.

Так же можно поступить и с практически любой сладкой выпечкой, изготовленной из муки — от тортов до пончиков.

Ранее сообщалось, что хранить в холодильнике также не стоит бананы и куриные яйца, так как там они быстрее теряют свои полезные свойства.

Почему ни в коем случае нельзя хранить бананы в холодильнике
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