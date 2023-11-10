Что произойдет, если хранить хлеб в холодильнике

Posted 10 ноября 2023, 18:31
Published 10 ноября 2023, 18:31
Modified 10 ноября 2023, 18:33
Updated 10 ноября 2023, 18:33
При таком хранении выпечка быстро потеряет влагу и зачерствеет, пишет Газета.ру. По словам специалиста, если же хранить хлеб при комнатной температуре, то портится он начнёт только через 5-6 дней.
Если же есть необходимость запасти хлеб впрок, то лучше его заморозить. Чтобы потом не размораживать весь батон, следует нарезать его на порционные куски и завернуть в предназначенную для этих целей упаковку. В морозилке с температурой минус 16…18 градусов выпечка сохранится в течение трех-четырех месяцев, а при минус 25 градусов — до шести месяцев.
Так же можно поступить и с практически любой сладкой выпечкой, изготовленной из муки — от тортов до пончиков.
Ранее сообщалось, что хранить в холодильнике также не стоит бананы и куриные яйца, так как там они быстрее теряют свои полезные свойства.