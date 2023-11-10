Что произойдет, если хранить хлеб в холодильнике

Если же есть необходимость запасти хлеб впрок, то лучше его заморозить. Чтобы потом не размораживать весь батон, следует нарезать его на порционные куски и завернуть в предназначенную для этих целей упаковку. В морозилке с температурой минус 16…18 градусов выпечка сохранится в течение трех-четырех месяцев, а при минус 25 градусов — до шести месяцев.