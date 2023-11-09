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Posted 8 ноября 2023, 21:00

Published 8 ноября 2023, 21:00

Modified 8 ноября 2023, 21:02

Updated 8 ноября 2023, 21:02

Врач рассказал о не совсем типичных симптомах гонконгского гриппа

Врач рассказал о не совсем типичных симптомах гонконгского гриппа

8 ноября 2023, 21:00
Фото: Midjourney.
У гонконгского гриппа есть определенные симптомы, рассказал «Известиям» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Штамм гриппа H3N2 — гонконгский грипп — превалировал еще в 2022 году, заметил специалист. То есть популяция с ним знакома, он не новый и входит в состав вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ.

«Для него характерно диспепсическое расстройство. То есть иногда заболевание начинается с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, поэтому его могут спутать с кишечной инфекцией. Кашель и насморк появляются обычно позже — на вторые-третье сутки. В остальном это классический грипп», — сказал Поздняков.

Летальность при этом гриппе не превышает 0,5%, пишет «МК». И все же вызванный этим штаммом грипп проявляется более выраженными симптомами и дает больше осложнений, чем грипп В.

А вот ситуацию с ковидом эксперты считают тревожной. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас в России ежедневно регистрируется по 35-36 тысяч заболевших — это вдвое больше, чем месяц назад. Самое большое количество заболевших в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Отсюда вирус распространяется по всей стране, и, по словам Поповой, «ситуация рассматривается как начало эпидемии».

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