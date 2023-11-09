Врач рассказал о не совсем типичных симптомах гонконгского гриппа

Posted 8 ноября 2023, 21:00
Published 8 ноября 2023, 21:00
Modified 8 ноября 2023, 21:02
Updated 8 ноября 2023, 21:02
Штамм гриппа H3N2 — гонконгский грипп — превалировал еще в 2022 году, заметил специалист. То есть популяция с ним знакома, он не новый и входит в состав вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ.
«Для него характерно диспепсическое расстройство. То есть иногда заболевание начинается с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, поэтому его могут спутать с кишечной инфекцией. Кашель и насморк появляются обычно позже — на вторые-третье сутки. В остальном это классический грипп», — сказал Поздняков.
Летальность при этом гриппе не превышает 0,5%, пишет «МК». И все же вызванный этим штаммом грипп проявляется более выраженными симптомами и дает больше осложнений, чем грипп В.
А вот ситуацию с ковидом эксперты считают тревожной. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас в России ежедневно регистрируется по 35-36 тысяч заболевших — это вдвое больше, чем месяц назад. Самое большое количество заболевших в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Отсюда вирус распространяется по всей стране, и, по словам Поповой, «ситуация рассматривается как начало эпидемии».