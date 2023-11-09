Врач рассказал о не совсем типичных симптомах гонконгского гриппа

А вот ситуацию с ковидом эксперты считают тревожной. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас в России ежедневно регистрируется по 35-36 тысяч заболевших — это вдвое больше, чем месяц назад. Самое большое количество заболевших в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Отсюда вирус распространяется по всей стране, и, по словам Поповой, «ситуация рассматривается как начало эпидемии».